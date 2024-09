Pastore sicuro: "Il Milan ha il miglior reparto offensivo del campionato. Il problema è a centrocampo"

La vittoria del Milan sull'Inter ha lasciato sorpresi tutti, per primi gli stessi tifosi rossoneri scoraggiati dopo sei derby consecutivi persi e poco speranzosi visto l'avvio deludente del Diavolo in questo campionato. A colpire è stato soprattutto il coraggio dimostrato dal tecnico Paulo Fonseca che ha fatto delle scelte tattiche molto rischiose ma che alla fine hanno pagato e si sono rivelate decisive. Nel corso della puntata di Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato la partita.

Le parole di Pastore sull'attacco del Milan: "Il Milan ha il miglior reparto offensivo del campionato e lo dice anche la statistica del miglior attacco: ha una quantità di soluzioni differenti. Un reparto che è in grado di fare almeno due e tre gol a tutte le squadre di Serie A, tolte forse Juve e Napoli in questo momento. Il problema è un centrocampo che domenica per 90 minuti ha avuto solo due giocatori, di cui uno ammonito per tutta la partita (Fofana, ndr). In contesti diversi, con infortuni o cali di forma la mediana rischia davvero di prendere acqua".