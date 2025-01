Pastore su Juventus-MIlan: "Secondo me non è decisiva per nessuna delle due squadre"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'Ascia Raddoppia', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha detto la sua su Juventus-Milan e per chi delle due squadre la partita dello Stadium sarà più decisiva in ottica quarto posto:

"Juventus-Milan per chi è più decisiva? Secondo me per nessuna delle due infondo. Cioè è chiaro che se una vince l'altra perde, le distanze o si accorciano o si allungano. Non è decisiva per la Juve che è davanti al Milan, e comunque ha ancora tanto. Anche il Milan stesso, perdendo, si, vede scappare la Juventus, ma non c'è un ritmo folle in questo campionato almeno per quanto riguarda la quarta posizione. Il pareggio manterrebbe tutto invariato, anzi, il pareggio, secondo me, visto anche come va la Juve, è un'ipotesi da non scartare, proprio perché è una delle tante partite che Juventus e Milan dovranno giocare da qui fino a maggio, e quindi è un pareggio che quasi quasi, non dico che stia bene a tutte e due, proprio perché le altre...

L'andata fu una partita orribile, dettata anche da un silenzioso accordo di questo tipo. Cioè, la Juventus non aveva alcuna voglia di vincere, il Milan non ci riusciva, alla fine fu un nulla di fatto. Ed è una partita che arriva in mezzo a un mercato che comunque tiene molti giocatori, tra quelli in campo, anche piuttosto su in sospeso. Giocare così queste partite, ce ne sono tante di partite così importanti. C'è Atalanta-Napoli, poi ci sarà Napol-Juve. Durante il mese del mercato mi sembra un po' peccato per il calcio italiano, perché queste partite meritano che queste squadre se le giochino in maniera più prestigiosa. Lo so, il calendario è casuale, ma è un peccato bruciare partite così importanti con dituazioni così disordinate e di giocatori che non si sa se vanno, rimangono fuori per l'affaticamento, il dolorino, eccetera.

Il Milan ha più certezze, ma anche più punti deboli chiari che sono in mezzo al campo, che sono nelle assenze di Pulisic, soprattutto Pulisic, poi Morata-Abraham in questo momento è un 50 e 50, e Gabbia, per come stava giocando, non penso sia così peggio di Thiaw. Quindi sarà una partita molto equilibrata che può finire in tutti i modi secondo me".