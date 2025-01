Pastore sull'arrivo di Walker: "Prenderà il posto in rosa di uno tra Pavlovic e Royal"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Rasoiate', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan all'indomani della vittoria della squadra di Sergio Conceiçao sul Girona, soffermandosi anche sull'arrivo in Italia di Kyle Walker, primo rinforzo del Diavolo per questo calciomercato:

"In rosa prenderà probabilmente il posto di uno tra Pavlovic ed Emerson Royal, entrambi in predicato di cessione, anche se il brasiliano, vicino a un accordo con il Galatasaray, ieri si è fatto male da solo dopo pochi minuti, e per queste ultime fare di Champions sarà fondamentale la loro presenza in rosa, anche perché Calabria sarà squalificato a Zagabria e tutte queste cose accadranno dopo Dinamo Zagabria-Milan".