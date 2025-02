Pastore: "Zagabria ha rappresentato essere una sorta di punto di non ritorno per il Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Elastici', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan alla vigilia della delicata sfida del De Kuip di Rotterdam contro il Feyenoord, valida per l'andata dei playoffs di Champions League:

"È stata Zagabria che ha rappresentato essere una sorta di punto di non ritorno per il Milan, tipo il 5 a 0 di Bergamo del 2019, anche se per certi versi in quel caso quella sconfitta fu molto più rovinosa e portò al ritorno di Ibrahimovic ed all'arrivo di Kjaer.

Questa è stata più sottile, una ferita meno estesa, ma più dolorosa, perché arriva innanzitutto ad intaccare il portafoglio, perché il Milan si sentiva già in tasca il denaro dell'ottavo di finale, e poi perché è stato l'ennesimo piccolo tradimento di un gruppo che non è riuscito a dare continuità per due, tre partite, anche facili e fattibili. I postumi di quella sconfitta hanno dato una certa libertà di manovra da parte della proprietà, come se qualcuno avesse detto: "Va bene, avete ragione voi", soprattutto Conceiçao e chi con Conceiçao ha ispirato questi acquisti, "Andate e rinforzate questa squadra", anche a costo di prendere troppi giocatori, perché poi nelle liste non ci stavano tutti, benché Bondo e Sottil sono rimasti fuori.

Però è stato necessario. Ci vuole un equilibrio sia in campo che nel contesto. La vittoria di Empoli è la più normale quasi della stagione del Milan: non prendi gol, superi le difficoltà, vinci con due gol di scarto, e quindi stabilizza. Adesso però arrivano Feyenoord, Verona, Feyenoord, tre partite da vincere. Il prossimo turno ci sono Lazio-Napoli e Juve-Inter e se tutto va bene il Milan si avvicina, ed è pienamente in corsa per la Champions. Ecco, tutto questo grande turbinio di sentimenti ed emozione deve portare una specie di stabilità.

Joao Felix in questo è un giocatore molto interessante perché è uno di quelli di cui si sospetta "Parte forte, poi però lo aspettiamo", e la sua carriera un po' l'ha detto. Lì deve essere bravo il popolo milanista a proteggerlo, tant'è che io penso che dei 4 che giocheranno domani il meno titolare sia Leao in questo momento, anche perché Joao Felix ha bisogno di giocare sempre titolare in questa fase iniziare, e Leao per come è entrato anche a Empoli molto bene, secondo me Conceiçao lo intende come arma spacca partite nel secondo tempo".