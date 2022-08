Pato sfortunato: infortunio al ginocchio per il papero, dovrà operarsi

Fonte: www.orlandocitysc.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ORLANDO, Fla. (21 agosto 2022) - L'attaccante degli Orlando City SC Pato è tornato in Brasile, suo paese d'origine, e si sottoporrà a un intervento chirurgico esplorativo al ginocchio destro, come annunciato oggi. L'intervento sarà effettuato il 9 settembre e il recupero iniziale dell'attaccante si terrà anch'esso in Brasile. Pato si è infortunato il 13 agosto contro i New York Red Bulls.

"Pato è un atleta incredibile e ci dispiace che abbia subito questo infortunio. Ma sappiamo che lavorerà per tornare in campo ancora più forte", ha dichiarato Luiz Muzzi, EVP of soccer operations e general manager degli Orlando City SC. "Siamo pronti a sostenerlo e ad aiutarlo in ogni modo necessario durante il suo recupero".

Il calendario del rientro di Pato non è immediatamente disponibile.

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)