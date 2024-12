Patrimonio immobili Coni, tra Aracu e Malagò volano parole grosse

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Rispetto a 32 anni fa il patrimonio immobiliare del Coni oggi ha le pezze al culo". Questa la frase del presidente della Federazioni italiana sport rotellistici, Sabatino Aracu, che ha fatto arrabbiare il numero uno del Coni, Giovanni Malagò. "O sei inesatto o fuori luogo", ha replicato quest'ultimo interrompendo l'intervento di Aracu al consiglio nazionale al salone d'onore.

"L'ente pubblico Coni nel post Totocalcio, negli ultimi 20 anni, è migliorato", ha ribadito Malagò. Aracu, in carica dal 1993, ha poi precisato che "Ma non è certo colpa di Malagò e non c'era nessuna intenzione di giudicare le persone e le gestioni, ma qui ci stiamo confrontando su come era, com'è il Coni e come sarà in futuro". I due poi si sono chiariti in privato. (ANSA).