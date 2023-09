Patron Pescara: "Il Milan ha venduto Tonali per poi fare il suo mercato: anche a me piacerebbe tenere i più forti..."

Dieci punti in quattro giornate per il Pescara di Zdenek Zeman. Sull'avvio di torneo del suo Delfino si è espresso il presidente del club, Daniele Sebastiani attraverso i microfoni di TvSei.

Come primo tema affrontato quello dei quindici anni di sua gestione all'Adriatico: “Non sono stati anni banali, la nostra bravura intesa come lavoro sul campo credo sia sotto gli occhi di tutti. Se siamo stati seguiti per diverso tempo da osservatori di club europei significa che qualcosa di buono è stato fatto. Sul mercato chiaramente anche a me piacerebbe trattenere i giocatori più forti, ma anche il Milan per fare un esempio ha venduto Tonali per poi fare il suo mercato".