Paul (Sun): "Tonali? Forse non è il centrocampista di cui il Newcastle aveva bisogno"

"Have you ever seen a mackem in Milan" cantano i tifosi del Newcastle dal sorteggio dello scorso 31 ottobre che ha visto il Newcastle inserito nello stesso girone del Milan. Il riferimento, a mo' di scherno, è ai rivali del Sunderland: "Li hai mai visti a Milano?" a evidenziare come i mackems, questo il nomignolo dato agli abitanti di Sunderland, non siano mai riusciti a calcare i prestigiosi palcoscenici europei. A differenza dei geordies di Newcastle, che tornano in Champions League dopo 20 anni. Da quando PIF ha acquistato il club è partita una nuova era, che vedrà presumibilmente i bianconeri protagonisti negli anni a venire. Intanto questo primo anno servirà a fare esperienza. E si parte col Milan. Ai microfoni di Tuttomercatoweb il collega del Sun, Oscar Paul, ci spiega il momento attuale dei Magpies:

Newcastle in Champions League dopo 20 anni e subito nel girone della morte. Cosa dobbiamo aspettarci?

"Nessuno pensa che il Newcastle vincerà la Champions League, e pochi si aspettano addirittura che superi questo girone della morte. Nonostante ciò, la maggior parte dei tifosi non potrebbe essere più entusiasta di affrontare tre giganti europei. Nella migliore delle ipotesi, il Newcastle vorrebbe giocarsela, soprattutto al St James' Park. Ma questa stagione non è iniziata bene".

Cosa ha portato a questo inizio complicato?

"La squadra era molto lontana dal ritmo partita contro il Brighton, prima della sosta per le nazionali e la pressione sta già iniziando a salire su Eddie Howe dopo tre sconfitte su quattro. La difesa la scorsa stagione ha subito meno gol in Premier League, ma sembra traballante. E il centrocampo formato da Sandro Tonali, Bruno Guimaraes e Joelinton può sembrare fantastico sulla carta ma non funziona. Sembra sconnesso e sbilanciato, nessuno di loro è a suo agio come centrocampista difensivo".

A proposito di Tonali, si è presentato subito con un gol. Quali sono le prime impressioni avute su di lui?

"Il Newcastle ha speso oltre 120 milioni di sterline in estate, ma Tonali è l'unico nuovo acquisto titolare. Il St James’ Park si è subito innamorato di Tonali dopo il suo esordio da gol contro l'Aston Villa, ma da allora è stato difficile. Tutti riconoscono le sue qualità, ma ci sono dubbi sul fatto che l'italiano fosse il tipo di centrocampista di cui il Newcastle aveva bisogno. Ha mostrato momenti di magia, ma il giudizio è ancora in sospeso".

Nonostante l'avvento di PIF la strategia sul mercato è più prudente di diversi club inglesi

"Il Newcastle ha i proprietari più ricchi del calcio mondiale, ma non può spendere tanto quanto il Chelsea a causa del FFP. Non hanno ancora i ricavi commerciali – eredità di Mike Ashley – per competere con quelli di Chelsea e Manchester City. Stanno lentamente recuperando terreno – sponsor della maglia saudita, accordo con Adidas – ma devono essere creativi – e vendere (Allan Saint-Maximin)".

Chi può essere protagonista a San Siro?

Saint-Maximin è il tipo di giocatore che in un palcoscenico come San Siro si sarebbe esaltato, ma è stato ceduto e giocatori con quell'X-Factor non ci sono. Eddie Howe cercherà artisti del calibro di Bruno Guimaraes per illuminare la scena. Anthony Gordon a sprazzi è inarrestabile, ma deve ancora mettere insieme una serie di prestazioni brillanti. Alexander Isak è una potenziale star mondiale, e occhio a Callum Wilson sempre pericoloso quando entra dalla panchina, quindi sarà affascinante vedere chi Howe sceglierà in attacco".