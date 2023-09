Paulo Sousa: "Dicevo che per creatività e qualità tecniche Adli è il nuovo Zidane"

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, si è così espresso a DAZN su Yacine Adli (ora al Milan, suo ex giocatore ai tempi del Bordeaux): “Noi ci vogliamo sempre molto molto bene. È un ragazzo splendido, un lavoratore. Tecnicamente straordinario, un creativo. Per la creatività e la qualità tecnica che ha ho detto che è il nuovo Zinedine Zidane. Ha sicuramente bisogno di continuità e di migliorare in qualche aspetto”.

È vero che lo voleva quest’estate? “È il nostro direttore che deve parlare di tutto questo, non io”.