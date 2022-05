Paura per Araujo, decisivo l'intervento di Eric Garcia e Iago Aspas. Il difensore sta bene

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Attimi di paura ieri al Camp Nou. Nel corso del secondo tempo della sfida tra Barcellona e Celta Vigo c'è stato uno scontro tra Ronald Araujo e Gavi: ad avere la peggio è stato il difensore, che è rimasto a terra per diversi minuti e poi è stato portato in ospedale con l'ambulanza. Fondamentale, riporta Esport 3, l'intervento di Eric Garcia e Iago Aspas, che hanno avuto la prontezza di mettere l'uruguaiano in posizione fetale, permettendogli di respirare normalmente. Un gesto che secondo i medici è stato decisivo per evitare guai peggiori. Le condizioni di Araujo sono buone e potrebbe essere dimesso oggi stesso.