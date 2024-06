Paura per Baggio: ferito, sequestrato e derubato durante Spagna-Italia

Notte di terrore per l'ex stella del calcio italiano e del Milan Roberto Baggio. Questa mattina il Corriere Veneto riporta che ieri sera il Divin Codino si trovava nella sua casa di famiglia ad Altavilla Vicentina insieme alla sua famiglia e stava vedendo la partita tra Spagna e Italia degli Europei. All'improvviso, attorno alle 22 secondo le indiscrezioni, nella villa hanno fatto irruzione cinque persone armate che hanno aggredito la famiglia Baggio e in particolare Roberto che, nel tentativo di difendere sè e i suoi cari, è stato colpito al volto dal calcio dalla pistola.

Successivamente Baggio e la famiglia sono stati rinchiusi in uno stanzino per quasi un'ora: periodo durante il quale i malviventi ne hanno approfittato per svaligiare la casa, portando via orologi, denaro e altri oggetti di valore. Solo quando i ladri hanno lasciato la casa Baggio è riuscito a sfondare la porta dello stanzino e chiamare le Forze dell'Ordine. Sul posto il Divin Codino e la sua famiglia sono stati interrogati mentre venivano acquisite le immagini di videosorveglianza. Poi Roberto è stato portato in ospedale per le medicazioni del caso.