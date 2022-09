Pausa nazionali, a Milanello rimangono in 9: l'elenco completo

MilanNews.it

Durante questa pausa per le nazionali mister Pioli continuerà a lavorare con la squadra a Milanello, seppur a ranghi notevolmente ridotti. Sono solo 9 i giocatori della prima squadra, di cui 2 portieri, che non partiranno con la propria selezione e continueranno quindi ad allenarsi nel centro sportivo rossonero. A questi si aggiungono altri 5 calciatori, indisponibili per infortunio. Di seguito la lista completa:

A Milanello:

Antonio Mirante

Ciprian Tatarusanu

Davide Calabria

Matteo Gabbia

Rade Krunic

Tiemoue Bakayoko

Yacine Adli

Brahim Diaz

Junior Messias

Indisponibili:

Theo Hernandez - a Milanello

Divock Origi - in cura in Belgio

Ante Rebic - lavoro personalizzato

Zlatan Ibrahimovic - fisioterapia

Alessandro Florenzi - riabilitazione post operazione