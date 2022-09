Pausa nazionali, oggi è il giorno di Leao. In campo anche Lazetic e Ballo

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al terzo giorno di Nazionali arriva finalmente il momento di Rafael Leao che, questa sera, giocherà con il suo Portogallo in casa della Repubblica Ceca nel match valido per la Nations League. Il 17 rossonero non gioca dal 14 settembre, giorno di Milan-Dinamo Zagabria. In campo anche Fodè Ballo-Tourè e ancora Marko Lazetic che, però, avendo giocato due giorni fa tutta l'amichevole con la Finlandia difficilmente scenderà in campo oggi. Il programma completo.

Rafael Leao: Repubblica Ceca - Portogallo, ore 20.45 (Nations League)

Fodè Ballo-Tourè: Bolivia - Senegal, ore 18.30 (Amichevole)

Marko Lazetic: Serbia U19 - Portogallo U19, ore 16 (Amichevole)