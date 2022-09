Pausa nazionali, quando gioca l'Inghilterra di Tomori

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fikayo Tomori ha ottenuto un'altra convocazione dall'Inghilterra, fatto che sta diventando ormai un'abitudine da quando è al Milan. Il numero 23 rossonero dovrà giocarsi bene le sue carte in queste due sfide che attendono la nazionale dei Tre Leoni per guadagnarsi un posto nei convocati al Mondiale in Qatar che comincerà a Novembre. Questi gli impegni dell'Inghilterra, entrambi in Nations League.

Venerdì 23/09, ore 20.45: Italia - Inghilterra

Lunedì 26/09, ore 20.45: Inghilterra - Germania