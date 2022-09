Pausa nazionali, tutti gli impegni dei 16 convocati rossoneri

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Una prima parentesi all'interno della stagione, con l'orizzonte verso i Mondiali di Qatar 2022: saranno ben 16 i rossoneri impegnati in questa finestra internazionale con le rispettive nazionali, dei quali 13 con selezioni maggiori. Per i tanti giocatori europei si chiude la fase a gironi di UEFA Nations League, con tutti i nove rossoneri coinvolti che giocheranno partite chiave in Lega A, per mantenere la categoria o conquistare la qualificazione alle Finali di giugno 2023. Amichevoli internazionali per Bennacer, Ballo-Touré e Dest (con le nazionali maggiori di Austria, Senegal e Stati Uniti), oltre che per quattro rossoneri - Kalulu, Lazetić, Thiaw e Vranckx - con rappresentative Under 21 o Under 19 di Francia, Serbia, Germania e Belgio.

Tommaso Pobega e Sandro Tonali (Italia)

23 settembre 2022: Italia-Inghilterra, Milano - UEFA Nations League

26 settembre 2022: Ungheria-Italia, Budapest - UEFA Nations League

Olivier Giroud e Mike Maignan (Francia)

22 settembre 2022: Francia-Austria, Parigi Saint-Denis - UEFA Nations League

25 settembre 2022: Danimarca-Francia, Copenhagen - UEFA Nations League

Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers (Belgio)

22 settembre 2022: Belgio-Galles, Bruxelles - UEFA Nations League

25 settembre 2022: Olanda-Belgio, Bruxelles - UEFA Nations League

Simon Kjær (Danimarca)

22 settembre 2022: Croazia-Danimarca, Zagabria - UEFA Nations League

25 settembre 2022: Danimarca-Francia, Copenhagen - UEFA Nations League

Fikayo Tomori (Inghilterra)

23 settembre 2022: Italia-Inghilterra, Milano - UEFA Nations League

26 settembre 2022: Inghilterra-Germania, Londra - UEFA Nations League

Rafael Leão (Portogallo)

24 settembre 2022: Repubblica Ceca-Portogallo, Praga - UEFA Nations League

27 settembre 2022: Portogallo-Spagna, Braga - UEFA Nations League

Ismaël Bennacer (Algeria)

23 settembre 2022: Algeria-Guinea, Bir El Djir - Amichevole

27 settembre 2022: Algeria-Nigeria, Bir El Djir - Amichevole

Fodé Ballo-Touré (Senegal)

24 settembre 2022: Bolivia-Senegal, Orleans - Amichevole

27 settembre 2022: Iran-Senegal, Austria - Amichevole

Sergiño Dest (Stati Uniti)

23 settembre 2022: Giappone-Stati Uniti, Düsseldorf - Amichevole

27 settembre 2022: Arabia Saudita-Stati Uniti, Murcia - Amichevole

Aster Vranckx (Belgio Under 21)

23 settembre 2022: Belgio U21-Olanda U21, Leuven - Amichevole

26 settembre 2022: Francia U21-Belgio U21, Valenciennes - Amichevole

Pierre Kalulu (Francia Under 21)

23 settembre 2022: Germania U21-Francia U21, Magdeburgo - Amichevole

26 settembre 2022: Francia U21-Belgio U21, Valenciennes - Amichevole

Malick Thiaw (Germania Under 21)

23 settembre 2022: Germania U21-Francia U21, Magdeburgo - Amichevole

27 settembre 2022: Inghilterra U21-Germania U21, Sheffield - Amichevole

Marko Lazetić (Serbia Under 19)

22 settembre 2022: Serbia U19-Finlandia U19, Subotica - Memorial "Stevan Ćele Vilotić"

24 settembre 2022: Serbia U19-Portogallo U19, Kula - Memorial "Stevan Ćele Vilotić"

26 settembre 2022: Serbia U19-Francia U19, Subotica - Memorial "Stevan Ćele Vilotić"