Pavlovic ai tifosi: "Grazie per il caloroso benvenuto"

Ieri nel pre-partita del Trofeo Silvio Berlusconi tra Milan e Monza, il club rossonero ha presentato ai propri tifosi i tre nuovi acquisti completati fino a questo momento: il centravanti Alvaro Morata, il centrale difensivo Strahinja Pavlovic e il terzino Emerson Royal. Lo spagnolo ha giocato da titolare per tutto il primo tempo, il serbo è entrato all'intervallo regalando subito un antipasto della sua personalità, il brasiliano è rimasto in tribuna pronto a dare il suo contributo a partire da sabato.

Lo stesso Strahinja Pavlovic ha voluto ringraziare i tifosi per l'accoglienza che gli è stata riservata ieri sera. Lo ha fatto con un video pubblicato sui social. Il serbo ha scritto: "Rossoneri, grazie per il caloroso benvenuto a San Siro".

Thank you for the warm welcome at San Siro, Rossoneri! ❤️#ACMilan #SempreMilan pic.twitter.com/56jnoZThDC