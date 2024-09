Pavlovic difende Jovic: "Adesso è fuori forma ma bisogna anche capirlo. Giocatore incredibile"

Ottimo risultato della Serbia dei milanisti Strahinja Pavlovic e Luka Jovic che ieri sera ha fermato sullo 0-0 i neo Campioni d'Europa della Spagna. In campo entrambi i rossoneri dal primo minuto. Se il difensore si è comportato molto bene, lo stesso non si può dire del centravanti che si è letteralmente divorato un gol solo davanti al portiere che ha fatto il giro dei social. Pavlovic, come riportato da Sportal, ha poi difeso il compagno: "Avrebbe dovuto segnare. Adesso è un po’ fuori forma, bisogna anche capirlo: è da tanto che non gioca titolare. Entrerà in condizione molto presto, è un giocatore con una qualità incredibile".

Poi un commento sulla sua prestazione: "Stasera non sono stato il più combattivo, tanti miei compagni di squadra hanno lottato ad un livello incredibile e di questo sono molto orgoglioso, mi soddisfa ancora di più. In questo momento le cose sono diverse rispetto all’Europeo, ci sono tanti nuovi arrivati, giocatori che debuttano e che sono desiderosi di mettersi alla prova. Forze fresche, nuova energia: dobbiamo continuare così"