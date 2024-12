Pavlovic festeggia sui social dopo il Sassuolo: "Prossimo turno"

Una grande serata quella di ieri a San Siro con il Milan che ha spazzato via il Sassuolo negli ottavi di finale di Coppa Italia con il pesante e netto parziale di 6-1. I rossoneri, pur con tanti cambi rispetto all'ultima di campionato, sono partiti fortissimo e hanno ipotecato la gara nei primi 23 minuti segnando quattro gol.

In campo era tornato titolare anche il centrale Strahinja Pavlovic, ieri in coppia con Tomori. Il serbo, al termine della gara, sui propri canali social ha pubblicato alcuni scatti e scritto: "Prossimo turno". Allusione al pass per i quarti conquistato.