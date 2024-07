Pavlovic pilastro della Serbia e del Salisburgo: i numeri dell'ultima stagione

Per rinforzare la difesa di Paulo Fonseca il Milan avrebbe messo gli occhi in questo calciomercato su Strahinja Pavlovic del RedBull Salisburgo. Classe 2001, dopo una prima parte di carriera complicata fra Belgio e Francia, il centrale serbo ha trovato la sua dimensione in Austria, migliorandosi stagione dopo stagione.

La conferma più lampante è proprio la scorsa, dove Pavlovic si è messo in mostra attirando su si sé l'attenzione dei migliori club d'Europa, fra le quali il Diavolo per l'appunto, registrando numeri piuttosto importanti per un giocatore del suo ruolo. Nella scorsa stagione, infatti, il centrale serbo ha totalizzato 3262' con la maglia del Salisburgo in tutte le competizioni, frutto di 37 presenze condite da 4 gol e ben 3 assist.

Qualora Pavlovic dovesse sbarcare in Italia, dovrà migliorare l'aspetto legato all'irruenza, perché le sanzioni disciplinari sono tante. Nella scorsa stagione il serbo ha infatti avuto la media di un cartellino giallo (12 in totale) ogni 272 minuti, tanti, forse anche troppi se consideriamo che il difensore centrale più ammonito del Milan l'anno scorso è stato Tomori con 10 sanzioni.