Pazza rimonta del Venezia: da 0-2 a 3-2 sull'Udinese

Una delle partite più belle della stagione, fino a questo momento, è andata in scena al "Penzo" di Venezia dove i padroni di casa hanno rimontato e vinto da una situazione di svantaggio di due gol contro l'Udinese. I friulani in 25 minuti avevano già trovato due reti prima con Sandi Lovric e poi con Iker Bravo. Da qui è partita la remuntada della squadra di mister Di Francesco che ha accorciato le distanze in chiusura di primo tempo con un rigore di Pohjanpalo e ha pareggiato in apertura di secondo con Nicolussi Caviglia.

A mettere la ciliegina sulla torta, a quattro minuti dal 90esimo, un altro tiro dagli 11 metri di capitan Pohjanpalo. Si tratta della seconda vittoria in campionato per i veneti che adesso sale a 8 punti in classifica e lascia l'ultimo posto in graduatoria. Per l'Udinese invece è il quarto passo falso ma la classifica rimane positiva: 16 punti e settimo posto, a due lunghezze di vantaggio sul Milan.