Pazzini: "L'Inter è tra le pretendenti allo scudetto con Juve, Atalanta, Milan, Napoli e Roma"

Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, si è così espresso alla Gazzetta dello Sport della lotta per lo scudetto: "L'Inter è tra le pretendenti allo scudetto con Juve, Atalanta, Milan, Napoli e Roma. In Champions può finalmente qualificarsi per gli ottavi. Il Real resta super anche se dietro ha perso Ramos e Varane, ma a Milano si può battere".