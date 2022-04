Pazzini sul Milan: "Vincere una partita così dà grande fiducia per il finale di campionato"

MilanNews.it

Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, ha commentato così a DAZN la vittoria del Milan contro la Lazio: "Partite così possono cambiare il finale di stagione. Il Milan arrivava dalla sconfitta nel derby, ma vincere una partita così all'ultimo minuto ti dà grande fiducia per le ultime giornate di campionato. Il calendario del Milan è più complicato, però questa vittoria ti dà più sicurezza per affrontare le ultime partite".