Pedullà: "Credo davvero che Theo sia uno dei più forti al mondo nel suo ruolo"

Nel corso di ‘Aspettando il Weekend’, il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato così la stagione del Milan e le scelte fatte da Fonseca prima e Conceiçao poi su Rafael Leão. Un estratto delle sue parole:

Su Rafa Leao e Theo

"Ma come si fa a lasciar fuori Leao? E' il punto di luce di questa squadra. Se tu guardi le statistiche di quest'anno, ci sono state delle giornate di fila in cui lui è rimasto in panchina nella doppia gestione portoghese. Il resto dell'idea è che questa sia una squadra forte, che ben allenata e con due o tre innesti negli undici può lottare a grandi livelli. 69 punti servono per la Champions, 70 forse.

Se le vincesse tutte, se guardi la classifica, le vincesse tutte il Milan arriverebbe a quella quota lì. Contro l'Udinese bene anche Theo, che io reputo tra i migliori nel suo ruolo..".

UDINESE - MILAN 0-4

RETI: 42' Leao, 45' + 1 Pavlovic, 74' Theo Hernandez, 81' Reijnders.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen (76' Pafundi), Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric (64' Iker Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (76' Payero), Kamara (64' Rui Modesto); Atta; Lucca (83' Pizarro). A disp.: Sava, Padelli, Zarraga, Palma, Kabasele, Giannetti. All. Kosta Runjaic.

MILAN (3-4-3): Maignan (55' Sportiello); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez (73' Sottil), Reijnders, Fofana, Theo Hernandez (81' Bartesaghi); Pulisic, Jovic (73' Abraham), Leao (81' Terracciano). A disp.: Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bondo, Camarda, Joao Felix, Musah. All. Sergio Conceiçao.