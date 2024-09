Pedullà: "Fonseca? Se sbaglia Liverpool e Inter per me lo cambiano"

Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni di SportItalia, ha rilasciato queste parole su Paulo Fonseca che alla ripresa delle partite dopo la sosta per le nazionali è atteso da alcune partite che potrebbero essere decisive per il suo futuro sulla panchina del Milan: "Se sbaglia Liverpool e Inter per me cambiano. Mi sorprenderei se questa società, se Fonseca dovesse sbagliare altre due partite dopo aver sbagliato le prime tre, non dovesse fare delle riflessioni per non buttare via tutta la stagione.

Quindi aspettiamo, poi magari batti il Liverpool e vinci il derby... Però mi sembra già un bivio troppo prematuro rispetto a quella che era l’esaltazione di un mercato e di operazioni fatte su misura per Fonseca".