Pedullà: "Le parole di Fonseca? O vuole dimettersi o vuole farsi esonerare"

Ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha commentato così le dichiarazioni di ieri di Paulo Fonseca che dopo il match contro la Stella Rossa ha avuto parole molto dure nei confronti dei suoi giocatori: "Per me sono dichiarazioni di uno che non c'è più. E' guerra. Che i giocatori non fossero sintonizzati con Fonseca si era già capito dall'episodio di Roma contro la Lazio, che per me è stato un episodio gravissimo perchè confermava che non c'era un intento comune. Qui mi sembra un intervento di un giornalista o di un opinionista. Certe cose le doveva dire alla società, deve chiamare Furlani e Ibrahimovic e raccontargli queste cose.

Il Milan lo ha sempre difeso, ma c'è stato un momento non tanto lontano in cui ha pensato a Sarri, ma poi questa cosa non è andata avanti anche se c'erano stati dei contatti che chiaramente il Milan smentirà. I rossoneri hanno sempre smentito certe voci. Se Fonseca dice queste frasi ci sono due strade: o si vuole dimettere o sta facendo di tutto per farsi esonerare. Io non ho altre chiavi di lettura, sono dichiarazioni di una pesantezza enorme".