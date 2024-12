Pedullà: "Venerdì scorso il Milan aveva contattato Sarri offrendogli lo stesso tipo di contratto di Conceição, ma l'italiano aveva rifiutato"

Il Milan si prepara ad accogliere Sérgio Conceição dopo l'esonero di Fonseca. Una scelta forte e che servirà a dare la giusta scossa nell'ambiente rossonero. Nel frattempo, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha commentato così la scelta della dirigenza rossonera, spiegando un'interessante retroscena:

"Maurizio Sarri è stato il primo allenatore che il Milan ha contattato venerdì scorso, al netto di qualsiasi smentita e/o chiave di lettura governativa. E già nei mesi scorsi c’erano stati dialoghi indiretti. Gli hanno offerto lo stesso contratto di Conceicao, la richiesta era di 18 mesi più opzione rinnovo fino al 2027 in caso di qualificazione Champions. Sarri ha detto no per rispetto verso il suo lavoro, subito dopo Conceicao ha accettato".