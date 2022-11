Pelé di nuovo in ospedale. Le condizioni sembrano gravi, la figlia rassicura: "Era programmato"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Le condizioni di Pelé tornano a far preoccupare i tifosi di tutto il mondo. Secondo quanto riportato da ESPN Brasile infatti, la leggenda brasiliana è stata ricoverata ieri in ospedale a causa di un gonfiore anomalo in tutto il corpo. I medici avrebbero anche diagnosticato un’insufficienza cardiaca da scompenso. Non solo, un altro problema scoperto dai medici è che la chemioterapia effettuata negli ultimi mesi non avrebbe dato una risposta positiva. Ricordiamo che O Rey sta combattendo da oltre un anno con un tumore al colon.

Sui social, la figlia Kelly, ha voluto rassicurare tutti: "Mio padre è in ospedale per un ciclo di cure previste. Non prenderò il primo volo per andare da lui, i miei fratelli sono con papà. Andrò da lui a capodanno".