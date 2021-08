Pellegatti: "Alle 14 non è ancora arrivato l'ok per Florenzi"

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha riportato un aggiornamento sulla situazione Florenzi. Queste le sue parole: "L'ok della proprietà per dare l'avvallo all'operazione Florenzi non è ancora arrivato. Intorno alle 14 non c'è ancora la conferma della proprietà e il giocatore sta aspettando di partire per Milano. La situazione è in aggiornamento, la firma ci sarà ma non c'è ancora"