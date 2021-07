Pellegatti: "C’è un’accelerazione totale del Milan per Giroud"

Intervenuto sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato il possibile arrivo di Olivier Giroud al Milan. Pellegatti ha dichiarato: “Oggi si ricomincia, primo giorno di raduno a Milanello, che dal 1963 ospita il Milan. Questa deve essere la stagione della conferma, la stagione del ritorno definitivo ad alti livelli, la stagione del ritorno in Champions League. Non ci saranno ancora tantissimi giocatori oggi, ma le notizie ci sono sempre. C’è un’accelerazione totale del Milan per Olivier Giroud. Secondo Sky, il Milan potrebbe mettere un piccolo indennizzo a favore del Chelsea per liberare il giocatore. Un gesto utile anche a tenere buoni i rapporti con un club importante come i Blues. Tutto questo anche perché il Milan è interessato sempre a Tiemoué Bakayoko”.