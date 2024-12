Pellegatti ci crede: "Fonseca, fai giocare Jimenez! E' un'ottima alternativa a Musah"

Il Milan si sta preparando per la sfida di mercoledì contro la Stella Rossa. I rossoneri dovranno vincere per conquistare un posto tra le prime otto della maxi classifica della Champions League. Così, Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, ha parlato della stretta attualità del mondo rossonero, concentrandosi però su un giovane talento del Milan Futuro. Le sue considerazioni:

"Ho ammirato un giocatore che spero presto che Fonseca possa inserire in prima squadra. Ruolo: lui giocherebbe sulla fascia destra in difesa al posto di Emerson Royal o Calabria. E molto propenso all'attacco. Allora io lo prenderei in considerazione come alternativa a Musah, visto che Chukwueze ha altre caratteristiche. Io Alex Jimenez lo metterei subito. Ha personalità, dribbling e progressione che, in certe partite, lo proverei. Di solito sono prudente con i giovani, ma Jimenez deve maturare ancora a livello di carattere, un po' focoso, ma spero possa essere inserito in prima squadra".

