Pellegatti conferma: "Tudor l'altro nome uscito: non era andato male con il Marsiglia"

Nel day after di Milan-Liverpool, esordio in Champions League in cui i rossoneri hanno deluso moltissimo dal punto di vista della prestazione, al di là del risultato di per sè negativo, si è tanto parlato del futuro del tecnico Paulo Fonseca che ora è chiamato all'ennesima reazione di questo avvio di stagione, domenica, nel derby contro l'Inter. Eppure la panchina del portoghese è già in bilico e sono già circolati nelle ultime ore alcuni nomi, come quello di Edin Terzic che avrebbe già avuto un colloquio con Ibrahimovic (leggi QUI la nostra anticipazione).

Anche Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha tirato fuori un ulteriore nome su cui il Milan potrebbe fiondarsi in caso di addio prematuro con Fonseca. Le parole del giornalista: "Tudor, ex Lazio, è l'altro nome appena uscito. Ex Lazio che ha lavorato solo 4 mesi a Roma e non era andato male con il Marsiglia: a me personalmente non fa impazzire".