Pellegatti: "Contro Venezia e Spezia farei poco turnover. Diaz non ha alternative vere"

Anche questa mattina Carlo Pellegatti è intervenuto sul suo canale YouTube per fare il punto della situazione in casa Milan in vista della partita di domani contro il Venezia. Pellegatti ha detto: “Contro i veneti il Milan deve evitare i cali di tensione come successo l’anno scorso contro lo Spezia. Dopo le partite difficili contro Liverpool e Juventus arrivano Venezia e Spezia, che sembrano partite facili ma bisogna evitare l’errore dell’anno scorso e non sottovalutare le partite. Bisogna remare nello stesso modo. Oggi c’è allenamento e si capirà di più sulle scelte che mister Stefano Pioli farà. Io personalmente farei un piccolo turnover, minimo. Questo perché sono punti importanti. Prima pensiamo al Venezia e allo Spezia e poi vediamo come va contro l’Atletico Madrid in Champions League. L’unico problema del turnover al momento è solo per Brahim Diaz, perché come sostituto c’è il solo Daniel Maldini. Per farlo riposare si dovrebbe cambiare modulo. Questa sarà una scelta importante che il tecnico non deve sbagliare”.