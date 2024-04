Pellegatti: "Cosa vuoi che interessi al tifoso del Milan il derby se c'è un ritorno di Europa League da giocare?"

Intervenuto nel corso del programma 'Pressing' andato in onda ieri sera su Italia 1, Carlo Pellegatti ha parlato ovviamente di Milan e del decisivo derby Scudetto contro l'Inter in programma lunedì 22 aprile. Queste le sue dichiarazioni.

"Ma secondo te, il tifoso del Milan questa sera, interessa il derby o un quarto di finale di Europa League? Oggi, a me, il derby, venerdì poi ci sentiremo, mi emozionavano di più come emozione il trofeo Berlusconi quando si giocavano quei meravigliosi Inter-Milan. Ma in questo momento, a me, il derby, cosa vuoi che interessi che devo andare a Roma, cercare di rimanere in Europa, e una semifinale di Europa, devo partire da 1 a 0, quindi devi compiere l'impresa, e questo Milan per entrare nella leggenda devono fare delle cose leggendarie. Battere la Roma non è battere il Real Madrid, ma è una squadre rivale in Italia, partiamo dall'1 a 0. Io, caro Massimo (Callegari ndr), ti voglio bene, ma in questo momento, a me, del deby, io faccio countdown fino a giovedì. E voglio ricordare una cosa: una volta si è già giocato un Inter-Milan dove se l'Inter avesse vinto avrebbe vinto il campionato. Gol di Kakà, Inzaghi e Cruz. Vittoria del Milan per 2 a 1":