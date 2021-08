Pellegatti dopo Valencia: "Mi è piaciuto il Milan sul piano del fraseggio e del gioco"

Intervenuto sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato della prestazione del Milan a Valencia. Queste le sue parole: “Il Milan ha pareggiato 0-0 con il Valencia, perdendo poi ai rigori con errore decisivo di Krunic, mentre il Valencia non ha mai sbagliato. Mi è piaciuto il Milan sul piano del fraseggio e del gioco, solito Milan dalla bella identità. Nei prossimi video pregherei la proprietà di dare a questa squadra che gioca così bene, così organizzata e così sincronizzata, ancora altra qualità facendo diventare molto competitiva in Italia e in Europa, ma lo sanno già.”