Pellegatti: “E se il giorno di Ibra fosse il 13 dicembre?”

Il giornalista Carlo Pellegatti, sul canale youtube ha parlato della possibile data per l’arrivo di Ibra al Milan: “L’attesa di Ibra continua. Non è più l’attesa di un giocatore, ma di qualcosa che i tifosi desiderano. Ho letto una frase del filosofo danese di Søren Kierkegaard che disse: “L’attesa è come una freccia che coglie il bersaglio, ma la realizzazione dell’attesa va oltre il centro del bersaglio”. Ho immaginato quale sarà il giorno nel quale Ibra annuncerà l’arrivo in Italia, speriamo nel Milan. Il 13 dicembre, Santa Lucia. Perché in Svezia il 13 dicembre a Santa Lucia, un giorno speciale in Italia ma anche nei paesi Scandinavi. E’ il giorno dei doni. Ibra magari ha scelto proprio il 13 dicembre per annunciare il ritorno e il 15 per Milan-Sassuolo, alla festa dei 120 anni del Milan. Magari ha scelto simbolicamente il 13 dicembre, il giorno dei regali e dei doni. Come diceva Tony Curtis: “Non importa quanto aspetto, importa chi aspetti”.