Pellegatti: "Fratelli milanisti, bisogna restare uniti e non litigare per il mercato"

Carlo Pellegatti, nel suo consueto video del mattino su YouTube, ha parlato del mercato del Milan, dicendo: “Oggi è l’ultimo giorno di mercato direbbe qualcuno, no io dico di no perché la parola mercato mi dà fastidio. È stato un mese pesante con tanti nomi accostati al Milan, nomi che andavano verificati. Voglio chiudere questo mese con un appello: ‘attenzione a non cadere nel tranello’. Milanisti, fratelli, è inutile litigare per il mercato criticando la proprietà e la società. Bisogna stare uniti e non lasciarsi condizionare da quello che fanno le altre squadre. Se non restiamo uniti facciamo il gioco delle altre. Adesso iniziano le calunnie sul Milan. Tutti dicono che saremo noi la squadra che rimarrà fuori dalle prime 4. Se cadiamo in questo tranello di discutere fra di noi e contro Elliott, facciamo esattamente quello che vogliono gli altri. Queste discussioni facciamole a fine campionato. Non mettiamo zizzania e facciamo il tifo per la squadra”.