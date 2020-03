Pellegatti: "Gazidis a Milanello per rassicurare Pioli"

Nella giornata odierna Ivan Gazidis ha fatto visita alla squadra e a Stefano Pioli a Milanello. Carlo Pellegatti racconta in video, sul suo canale YouTube, le parole che l'AD rossonere avrebbe rivolto a Pioli: “Gazidis doveva arrivare a Milanello per parlare alla squadra e vedere l’allenamento, ma impegni l’hanno trattenuto a Casa Milan ed è arrivato solo al termine della sessione. Ha preso un caffè con Stefano Pioli e hanno parlato innanzitutto del momento difficile che attraversa l’Italia a causa del virus e di come questo si rifletta anche sulla logistica e sugli allenamenti della squadra, che domani si allenerà a San Siro. Poi Gazidis ha chiesto come stiano andando gli allenamenti perché si rende conto della situazione ambientale non facile dopo le parole di Boban, le voci su Rangnick e le supposizioni sul futuro di Paolo Maldini. Stefano Pioli ha rassicurato l’AD, dicendo che la squadra si sta allenando molto bene ed è molto contento della concentrazione e della determinazione. Poi ovviamente sono cose da applicare in campo, ma Stefano Pioli è contento della situazione. Si è poi andati nello specifico, con Ivan Gazidis che ha rassicurato, come aveva già fatto nella sua intervista alla Gazzetta, Pioli. È lui il candidato più autorevole a proseguire questa avventura nel Milan. Anche Pioli sa che è legato ai risultati, ma continuando con questa crescita e questo spirito rimane lui il candidato più autorevole per proseguire sulla panchina rossonera. Ovviamente sempre che i risultati diano soddisfazione”.