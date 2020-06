Pellegatti: "Gazidis, è ora di sbrigarsi: il rinnovo di Gigio è prioritario"

Carlo Pellegatti, intervenuto su YouTube, ha commentato così la questione del rinnovo di Gigio Donnarumma: "Il Milan deve rinnovarlo altrimenti rischia di perderlo a zero tra un anno. Si fanno tante ipotesi in questo momento, io so solo che il cuore di Gigio è assolutamente rossonero. Sarebbe molto importante che la prima mossa per la prossima stagione fosse la chiusura del caso Donnarumma, sarebbe un bel segnale per tutto il club alla faccia di tutti coloro che dicono che il Milan vende i suoi pezzi più pregiati. Sarebbe meraviglioso, devono capirlo anche Gazidis e gli altri dirigenti milanisti. Donnarumma va messo nelle condizioni di non dire no all'offerta de Milan. Per la proprietà, il rinnovo di Gigio sarebbe un segnale forte, anche per le ambizioni del futuro della squadra rossonera. Gazidis deve capire che non deve rimandare più questo problema, il rinnovo di Donnarumma è prioritario".