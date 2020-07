Pellegatti: "Gigio va onorato come una grande donna"

Durante il suo intervento a "Tutti Convocati" su Radio 24, Carlo Pellagatti ha parlato così della trattiva per il rinnovo di Donnarumma: "Donnarumma e Ibrahimovic vogliono restare entrambi al Milan. Al primo magari si possono chiedere 5.5 milioni+ un bonus alle 15 presente. Un bonus 'facile', per salvaguardare il bilancio. Poi si andrà a vedere la clausola. Come una grande donna va onorata, lo stesso deve essere fatto anche per Gigio Donnarumma che, da grande portiere, vuole giustamente iniziare a giocare anche la Champions League. La clausola? Il Milan può andargli incontro tra i 30 e i 40 milioni".