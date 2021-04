Pellegatti: "Ibra in Svezia in questi giorni, niente rinnovo oggi e domani"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, sottolineando che il giocatore sarà in Svezia in questi giorni: "Non sarà a Milano questi giorni, sarà in Svezia. Le indiscrezioni di un rinnovo oggi o domani sono prive di fondamento. Approfitterà della squalifica per tornare nel suo paese e rientrerà in Italia alla ripresa degli allenamenti in vista della sfida di mercoledì col Sassuolo".