Pellegatti: "Il mercato estivo del Milan ruota attorno al nome di Mandzukic"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato di Mario Mandzukic e della sua situazione al Milan. Pallegatti ha detto: “Mandzukic ha avuto un problema muscolare, è rimasto a Milanello ad allenarsi in questi giorni di pausa. Ad oggi non sappiamo se sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match contro la Sampdoria del 3 aprile. Sarebbe importante il recupero perché il Milan avrebbe un giocatore, di qualità in più che potrebbe essere alternato a Zlatan Ibrahimovic. Inoltre, il suo recupero è importante per capire il futuro in vista della prossima stagione. Tutto parte dall’accordo che parla di 1,8 milioni di ingaggio, con rinnovo automatico in caso di ritorno del Milan in Champions League. Facciamo però questa ipotesi: il Milan va in Champions League e quindi c’è da capire la tenuta di Mandzukic. Bisogna capire se può essere l’alternativa giusta. Il Milan vorrebbe prendere davanti un giocatore già pronto, ma se hai il croato in squadra, un altro attaccante non serve. C’è da capire in queste settimane, su che Mandzukic il Milan può contare. Sarà importante per queste ultime 10 giornate, ma anche per il mercato futuro. Paolo Maldini avrà un compito non facile, ma tutto ruota intorno al nome del centravanti croato. Questa è una questione importante anche perché Mandzukic ha 35 anni e Ibrahimovic ne ha 40. Fra marzo e aprile si iniziano a muovere i primi passi per impostare il mercato estivo. Negli altri ruoli il Milan è messo bene, c’è da sistemare l’attacco”.