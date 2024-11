Pellegatti: "Il Milan come un uovo di Pasqua: lo apri e non sai mai se troverai un gioiello scintillante o un soldatino di plastica"

vedi letture

Carlo Pellegatti è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di tuttocagliari.net in vista della partita di oggi tra Cagliari e Milan, in programma alla Unipol Domus Arena alle ore 18 in Sardegna. La gara è valida per il dodicesimo turno del campionato di Serie A e arriva dopo la grande vittoria rossonera al Bernabeu in Champions League contro il Real Madrid. La giornata, invece, precede l'ultima pausa Nazionali del 2024. Le dichiarazioni di Carlo Pellegatti.

La considerazione di Carlo Pellegatti: "Il Milan lo paragono sempre a un uovo di Pasqua: lo apri e non sai mai se dentro troverai un gioiello scintillante o un soldatino di plastica. A Firenze, ad esempio, abbiamo visto la peggiore versione della squadra meneghina; a Monza, francamente, il primo tempo rossonero mi è piaciuto assai poco. Di sicuro, se Leao e compagni metteranno in campo la stessa qualità vista a Madrid per il Cagliari sarà dura. In caso contrario, per gli uomini di Nicola potrebbe non essere così complicato strappare un risultato positivo…”