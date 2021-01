Pellegatti: "Il Milan è tornato in una dimensione che negli ultimi 8 anni aveva dimenticato"

Carlo Pellegatti ha parlato sul suo canale YouTube di Mario Mandzukic e del mercato del Milan. Pallegatti ha dichiarato: “Mi immagino già una partita con Ibrahimovic e Mandzukic insieme, la potenza, la fisicità, la loro forza, la loro personalità e la loro voglia di vincere. Questi sono giocatori che rimangono nel cuore che vanno oltre alla maglia che indossano. Me li immagino loro due, scatenati li davanti. Questa coppia mi ricorda la coppia Shevchenko-Inzaghi. Scatenate l’inferno perché gli acquisti del Milan fanno sognare. La squadra non è piatta, eccita e ammaglia. Da luglio in poi siamo tornati proiettati verso una dimensione che negli ultimi 8 anni avevamo lasciato da parte. Grande lavoro della società e della proprietà, ma non è finita qui. Dopo Meité e Mandzukic è in arrivo Tomori e poi chissà anche un terzino sinistro”.