Pellegatti: "Il rendimento di Tatarusanu è stato positivo, da 6.5"

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Pellegatti, nel pre partita di Milan-Fiorentina su Milan TV, ha parlato così del momento di Ciprian Tatarusanu: “Dovrebbe essere la sua ultima partita da titolare, prima del ritorno di Maignan nel 2023. Dovrebbe. Secondo me è stato un rendimento positivo. Possiamo imputargli una non brillantezza in qualche parata, ma il rendimento è da 6.5. Ha caratteristiche diverse da Maignan per quanto riguarda la ripartenza. Era un giocatore con della ruggine perché non giocava mai, ma siamo andati agli ottavi di Champions con Tatarusanu e se siamo secondi non è di certo colpa sua”.