Pellegatti: "In Olanda il vice Ibrahimovic"

Carlo Pellegatti, intervenuto su YouTube, ha posto i riflettori su un ex rossonero, Jørgen Strand Larsen, proponendolo come possibile vice Ibrahimovic: "Lo aveva preso Mirabelli nel 2017 per rinforzare la Primavera, era piuttosto grezzo e lento nella movenza, tant'è che il Milan lo ha restituito al Sarpsborg. Rimane lì un anno e poi lo prende il Groningen. Oggi quel ragazzo, del 2000, è il titolare di questa squadra. Mi sono fermato a guardarlo contro l'Ajax, è un giocatore molto interessante, si è trascinato il peso dell'attacco degli olandesi. Andiamo a seguirlo, per capire se questo giocatore possa essere un'opzione".