Pellegatti: "Milan, serve uno svincolato fisicato"

Nel suo video su YouTube, Carlo Pellegatti parlato così del Milan dopo il pareggio contro il Verona: "Dalla gara di ieri è emerso un problema nato dal mercato di gennaio: ieri è mancato il peso di Ibrahimovic. Con lui è una cosa e senza di lui è un'altra cosa. Senza lo svedese, manca un'alternativa di peso in attacco. Quando avevo sentito le voci su Petagna, ero contento proprio per questo motivo. Ieri ci sono stati diversi palloni vaganti in area, ma nessuno è andato su questi palloni. Leao e Rebic non hanno queste caratteristiche. Manca un'alternativa a Ibra nel Milan, per questo secondo me il club rossonero deve andare a cercare ora uno svincolato fisicato. Il primo nome che mi è venuto in mente è stato quello d Matri, che ieri sarebbe stato importante nel finale di partita. Leao e Rebic non sono prime punte e ieri si è visto. Il mercato non è finito, serve uno svincolato fisicato che potrebbe diventare utile negli ultimi minuti di partita".