Pellegatti: "Nel primo scatto, a oggi, Leao è come Mbappè. Non lo prendi"

Intervenuto nella trasmissione di Radio 24 Tutti Convocati, il giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha espresso il suo parere sul talento di Rafael Leao, protagonista nella partita di ieri sera contro l'Hellas con un doppio assist: "Oggi Leao con Mbappe, nel primo scatto, è uno dei giocatori che non riesci a fermare. Deve ancora migliorare nel tiro in porta e nella cattiveria sotto porta, questa è la grande differenza con il francese. Ma quando Leao parte non lo fermi. Nel primo gol fa due scatti in 10 metri. Giocatore unico in Europa: col primo scatto è straordinario".