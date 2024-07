Pellegatti: "Non mi interessa avere i campioni al raduno, ma entro il 17 agosto sì"

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio 24', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Tutti Convocati'. Le considerazioni del giornalista in merito alla stretta attualità del mondo rossonero, e quel commento su Antonio Conte..

Pellegatti: "Fonseca ha fatto capire che arriverà un attaccante e penso sia Morata. Io però ne voglio 3. A gennaio si giocano tantissime partite, non puoi permetterti di mettere Okafor adattato in mezzo se hai fuori Jovic o Morata. A me di avere i grandi campioni al raduno non mi interessa, mi interessa averli il 17 agosto. Chiaro che bisogna averli. Se tra un mese siamo qua a dircelo ancora non va bene. Gli altri si muovono? Ma gli altri chi? La Juventus ha preso Douglas Luiz e basta. L'Inter li aveva già presi prima e poi ha preso il vice di Sommer. La Roma? Il Napoli? Il Milan si sta muovendo. Se domani prendiamo Morata siamo già uno a uno? Loro hanno preso Conte? E noi abbiamo preso Fonseca".