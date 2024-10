Pellegatti: "Non sono molto ottimista che ci siano rinforzi a gennaio. Ho orecchiato..."

Il Milan ha avuto un inizio di stagione altalenante e tra i problemi individuati in questo avvio c'è anche la mancanza di alcune alternative in ruoli cruciali come quelli dei vice Theo e vice Fofana. Per questo non è impensabile credere che il club rossonero possa intervenire sul mercato nella prossima sessione di gennaio. Questo però sarà tutto da vedere e la pensa così anche il giornalista Carlo Pellegatti che ha parlato così sul suo canale YouTube.

Le parole di Carlo Pellegatti sull'eventuale intervento del Milan sul mercato: "Io, che sono positivo, non sono molto ottimista che ci siano rinforzi a gennaio. O che ci siano grandi investimenti a gennaio. Già ho orecchiato, quando chiedo di questo o di quell'altro giocatore: 'probabilmente staremo così'. Ma vedremo la situazione di classifica a fine dicembre".