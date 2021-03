Pellegatti: "Otavio rinforzo plausibile, interessa al Milan"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato di Otavio, nome accostato al Milan che stasera sfiderà la Juventus a Torino: "E' un giocatore plausibile per la prossima stagione. Seguiamo bene Otavio, è un giocatore che interessa al Milan. Gioca esterno a sinistra ma il Milan vorrebbe impostarlo anche come vice Calhanoglu se Hakan restasse in rossonero. Sa unire corsa e vivacità, dicono possa ricordare Oscar. E' un giocatore internazionale a costo zero, non rinnova col Porto. Cerca avventure nuove, arriverebbe nel pieno della sua carriera. E' un giocatore abituato a grandi palcoscenici".